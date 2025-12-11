Ο Στέφον Καστλ με εμφάνιση καριέρας οδήγησε τους Σπερς σε νίκη 132-119 μέσα στο Λος Άντζελες, χαρίζοντάς τους το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του NBA Cup.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έφυγαν με τεράστιο διπλό από το Λος Άντζελες, επικρατώντας των Λέικερς με 132-119 και κλειδώνοντας το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του NBA Cup.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Στέφον Καστλ. Ο 20χρονος γκαρντ πραγματοποίησε την πιο ώριμη εμφάνιση της καριέρας του, τελειώνοντας το ματς με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Mάλιστα οι 21 από τους 30 πόντους σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν τα «σπιρούνια» καθάρισαν το παιχνίδι. Σημαντικά στηρίγματα ήταν ο ΝτεΆαρον Φοξ με 20 πόντους και ο Κέλντον Τζόνσον με 17 και 8 ριμπάουντ, ενώ ο πάγκος του Σαν Αντόνιο πρόσθεσε πολύτιμη ενέργεια και 48 συνολικούς πόντους.

CASTLE TAKEOVER PUNCHES SPURS TICKET TO VEGAS 🏆



30 points

10 rebounds

6 assists

10-14 shooting@StephonCastle and the @spurs will face OKC on Saturday at 9pm/et on Prime! pic.twitter.com/V2r5PEmnfB December 11, 2025

Παρά την απουσία του τραυματία Βίκτορ Γουεμπανιάμα για δωδέκατο σερί ματς, οι Σπερς έβγαλαν βάθος, ταχύτητα και ποιότητα στο παρκέ απέναντι στους σταρ του Λος Άντζελες. Οι Λέικερς πάλεψαν να μείνουν κοντά στο σκορ, κυνηγώντας το δεύτερο τρόπαιο μετά την κατάκτηση του NBA Cup το 2023, όμως δεν βρήκαν ποτέ τον τρόπο. Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε ένα ακόμη πληθωρικό βράδυ με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Μάρκους Σμαρτ είχε 26 πόντους και 8 τρίποντα.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-39, 58-70, 87-104, 119-132