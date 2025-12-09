Ο Ντίλαν Χάρπερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς στα ματς που διεξήχθησαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ο rookie των Σαν Αντόνιο Σπερς όχι μόνο έκλεψε την παράσταση στη νίκη της ομάδας του επί των Πέλικανς, αλλά έμελλε αν βρεθεί και στην κορυφή με τις πέντε καλύτερες φάσεις των αγώνων που διεξήχθησαν τα ξημερώματα στο NBA.

Εκτός από τη συνολική του παρουσία στο παιχνίδι, ήταν εκείνος που το... έκρινε κιόλας χάρη σ' ένα clutch layup στα 9'' πριν από το τέλος με το οποίο έδωσε και το προβάδισμα νίκης στους Σπερς μέσα στη Νέα Ορλεάνη.

Με αυτό το καλάθι βρέθηκε και στην κορυφή όσον αφορά τις πέντε καλύτερες φάσεις της βραδιάς, αφήνοντας στην 2η θέση την πιρουέτα και το ανάποδο layup του Μπράις ΜακΓκάουενς των Πέλικανς και στην 3η θέση το εντυπωσιακό coast to coast του Ντέρικ Κουίν, ο οποίος «έσπασε» και τους αστραγάλους του Λουκ Κόρνετ.

Δείτε το TOP-5 της βραδιάς στο NBA