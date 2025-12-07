Την 3η τους σερί νίκη σημείωσαν οι Νιου Γιορκ Νικς καθώς επικράτησαν των Ορλάντο Μάτζικ εντός έδρας με 106-100.

Το καλό διάστημα της 3ης περιόδου εκμεταλλεύτηκαν οι Νιου Γιορκ Νικς απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ με αποτέλεσμα να σημειώσουν την 7η νίκη τους στα 8 τελευταία τους παιχνίδια.

Με αυτή τη νίκη έφτασαν τις 13 στο «Madison Square Garden» σε σύνολο 14 εντός έδρας αγώνων, ενώ το συνολικό τους ρεκόρ έφτασε στο 16-7 παραμένοντας στην 2η θέση της Ανατολής.

Πρώτος σκόρερ για τους Νεοϋορκέζους ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 30 πόντους και 9 ασίστ, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Ανουνόμπι (21π., 7ριμπ.) και Χαρτ (17π., 12ριμπ.) Δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού ο Καρλ Άντονι-Τάουνς.

Φυσικά όλα τα βλέμματα είχαν στραφεί στον σοκαριστικό τραυματισμό του Φραντζ Βάγκνερ κατά τη διάρκεια του πρώτου δωδεκαλέπτου, προκαλώντας τεράστια ανησυχία στις τάξεις των Ορλάντο Μάτζικ.

Για την ομάδα της Φλόριντα, τέσσερις παίκτες ήταν διψήφιοι, με το σκοράρισμα να είχε μοιραστεί αρκετά. Ο Τζέιλεν Σαγκς πέτυχε 17 πόντους, ενώ από 16 πόντους είχαν Πάολο Μπανκέρο και Ντεσμόντ Μέισον. Ο Άντονι Μπλακ ήρθε από τον πάγκο, έπαιξε 30 λεπτά και πρόσφερε double double με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-31, 54-55, 82-73, 106-100.