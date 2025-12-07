Ο Πατ Σπένσερ ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά στην καριέρα του και οι Γουόριορς (12-12) επιβλήθηκαν των Καβαλίερς (14-11) με 99-94.

Οι Γουόριορς παρατάχθηκαν στο Κλίβελαντ τα ξημερώματα της Κυριακής (7/12) χωρίς τους Στεφ Κάρι, Ντρέιμοντ Γκριν, Τζίμι Μπάτλερ και Αλ Χόρφορντ. Ωστόσο, επικράτησαν των Καβαλίερς με 99-94, φτάνοντας τις τρεις νίκες στους τελευταίους τέσσερις αγώνες τους και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 12-12.

Ο Πατ Σπένσερ ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά και έκανε ρεκόρ καριέρας με 19 πόντους, υποχρεώνοντας τους Καβαλίερς στην πέμπτη ήττα τους στους τελευταίους επτά αγώνες, παρά τις προσπάθειες των Ντόνοβαν Μίτσελ (29 π.), Ίβαν Μόμπλι (18 π.) και Ντάριους Γκάρλαντ (17 π.).

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στη νίκη, μολονότι είχαν μόλις 4/23 σουτ εντός πεδιάς στην πρώτη περίοδο. Από την άλλη πλευρά, οι Καβαλίερς σούταραν με 34.6% εντός πεδιάς (37/107 σουτ), σημειώνοντας τη χειρότερη απόδοση τους φέτος.

Επίσης, είχαν 10/42 τρίποντα, με το 23.6% να αποτελεί επίσης season-low.

Τα δωδεκάλεπτα: 18-12, 36-55, 62-82, 94-99.