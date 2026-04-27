Οι Ρόκετς αρνήθηκαν να… τελειώσουν πρόωρα τη σειρά και με πειστική εμφάνιση επικράτησαν με 115-96 των Λέικερς, μειώνοντας σε 3-1 και στέλνοντας τη σειρά ξανά στο Λος Άντζελες.

Μετά το σοκ του Game 3, όπου έχασε μέσα από τα χέρια του τη νίκη, η ομάδα του Χιούστον βρήκε τρόπο να αντιδράσει. Οι Ρόκετς επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς, βρήκαν λύσεις από πολλούς παίκτες και κράτησαν σταθερά το προβάδισμα. Στην τρίτη περίοδο, ουσιαστικά «καθάρισαν» το παιχνίδι. Ένα σερί 12-4 στην εκκίνηση εκτόξευσε τη διαφορά (68-51) και λίγο αργότερα αυτή άγγιξε τους 19 πόντους, με τους Λέικερς να μην βρίσκουν καμία απάντηση.

Η εικόνα των φιλοξενούμενων ήταν απογοητευτική, ειδικά επιθετικά. Με μόλις 5 εύστοχα τρίποντα και 23 λάθη, οι Λέικερς δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό του αγώνα. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό (10 πόντοι, 2/9 σουτ, 8 λάθη), σε ένα από τα πιο «ήσυχα» βράδια του στη σειρά. Από την άλλη όλη η βασική πεντάδα είχε διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Έιμεν Τόμπσον να ξεχωρίζει (23 πόντοι, 7 ασίστ), ενώ οι Σενγκούν, Ριντ και Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ έδωσαν σημαντικές λύσεις.

Παρά την απουσία του Κέβιν Ντουράντ για τρίτο παιχνίδι, οι Ρόκετς έβγαλαν χαρακτήρα και έδειξαν ότι έχουν σφυγμό. Πλέον, η σειρά επιστρέφει στο Λος Άντζελες, με τους Λέικερς να κρατούν ακόμη το προβάδισμα.