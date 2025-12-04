Aπόδραση για Σπερς και Μπλέιζερς (vid)

Σπερς, Μπλέιζερς και Μάβερικς συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ.

Οι Μπλέιζερς επικράτησαν στην έδρα των Καβς με 122-110 και ανέβηκαν στο 9-13 ρίχνοντας στο 13-10 το Κλίβελαντ στην Ανατολή. Για τους νικητές ο εντυπωσιακός Άβντια είχε 27 πόντους με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μίτσελ τελείωσε με 33 πόντους 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Άλωσαν το Ορλάντο οι Σπερς

Οι Σπερς άντεξαν και επικράτησαν με 114-112 του Ορλάντο κάτι που του επέτρεψε να πάνε στο 15-6 στη Δύση. Οι Μάτζικ έπεσαν στο 13-8. Για τους νικητές ο Φοξ είχε 31 με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από την άλλη ο Φραντζ Βάγκνερ τελείωσε με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Στους 24 έμεινε ο Σαγκς.

Ο Χάρντεν πλήγωσε τους Χοκς

Οι Κλίπερς νίκησαν εύκολα με 115-92 τους Χοκς και έτσι ανέβηκαν στο 6-16. Έπεσαν στο 13-10 τα γεράκια. Ο Χάρντεν είχε 27 πόντους και 9 ασίστ, ενώ 21 πόντους πρόσθεσε ο Λέοναρντ. Στον αντίποδα 21 πόντους είχε ο Αλεξάντερ Γουόκερ που βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση τη φετινή σεζόν.

Με κορυφαίο Πόρτερ οι Νετς

Οι Νετς δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν με 113-103 τους Μπουλς και να πάνε στο 5-16 σε άλλη μια δύσκολη σεζόν για εκείνους. Ο Πόρτερ είχε 33 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 20 μέτρησε ο Κλάουνι. Μεγάλο ματς ο Γκίντεϊ για το Σικάγο με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Ο rookie τους οδηγεί, εξαιρετικός Ντέιβις

Με πρώτο σκόρερ τον rookie Φλαγκ με 22 πόντους, οι Μάβερικς πήραν νίκη με 118-108 κόντρα στο Μαϊάμι. Ο Ντέιβις μέτρησε 17 πόντους με 17 ριμπαουντ. Στον αντίποδα ο Γουέρ είχε 22 πόντους με 10 ριμπάουντ, ο Αντεμπάγιο μέτρησε 21 πόντους και ο Χιρο τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.