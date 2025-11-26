Ένταση είχαμε στο ματς των Μάτζικ με τους Σίξερς με πρωταγωνιστές τους Κάρτερ-Ντράμοντ και τον Σαγκς να την... πληρώνει στο τέλος.

Oι Μάτζικ είχαν κέφια, επικράτησαν με 144-103 των Σίξερς και τους απέκλεισαν από το NBA Cup. To ματς πάντως είχε ένταση και θα μπορούσε να ξεφύγει πιο πολύ η κατάσταση.

Σε μια ανύποπτη φάση οι Κάρτερ και Ντράμοντ άρχισαν τα σπρωξίματα. Ο σέντερ των Μάτζικ κινήθηκε προς τον ψηλό των Σίξερς, ο οποίος πήρε θέση πυγμάχου και προετοιμάστηκε.

Ο Τζαμπάρι Γουόκερ τους χώρισε, με τον Σαγκς να... σκάει από το πουθενά και να σπρώχνει τον Ντράμοντ, ο οποίος αρχικά κινήθηκε προς το μέρος και στη συνέχεια με την επέμβαση των υπολοίπων, ξεκίνησε να τον αγνοεί επιδεικτικά. Κάπου εκεί ξεκίνησαν τα σπρωξίματα οι Σαγκς και Τζαμπάρι Γουόκερ, με τον πρώτο να αποβάλλεται.

Δείτε τι έγινε