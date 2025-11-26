Σίξερς - Μάτζικ 103-144: Πάρτι του Ορλάντο και νοκ-άουτ
Την ποιότητα τους στο παρκέ έβγαλαν οι Μάτζικ και καθάρισαν με 144-103 τους Σίξερς. Με αυτό τον τρόπο η Φιλαδέλφεια έμεινε εκτός NBA Cup. Στο 3-0 στο Κύπελλο του ΝΒΑ βρίσκεται το Ορλάντο.
Για τους νικητές ο Μπλακ με 31 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ έδωσε πολλές λύσεις, με τον Φραντζ Βάγκνερ να έχει 21 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Από την άλλη πλευρά για τους Σίξερς που δεν ήταν σε καμιά φάση του αγώνα ανταγωνιστικοί, ο συνήθης ύποπτος Μάξεϊ είχε 20 πόντους με 4 ασίστ ενώ στους 15 σταμάτησε ο ΜακΚέιν που έχει επιστρέψει στη δράση πριν από λίγες μέρες.
