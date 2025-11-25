Μέγας Γιόκιτς: Απίθανο buzzer beater τρίποντο από το κέντρο κόντρα στους Γκρίζλις (vid)
Δεν σταματά με τίποτα τα... όργια στο ΝΒΑ ο Σέρβος σταρ. Άλλο triple double για τον Νίκολα Γιόκιτς που πλέον το έχει κάνει να μοιάζει πολύ εύκολο. Οι Νάγκετς επικράτησαν με 125-115 των Γκρίζλις, αφού Joker είχε κέφια. Μέτρησε 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 16 ασίστ, δείχνοντας ξανά την τεράστια ποιότητα του.
Μάλιστα μας χάρισε και τη φάση του ματς, αφού εκτέλεσε από το κέντρο για τρεις στο τέλος της τρίτης περιόδου. Απίθανο buzzer beater τρίποντο από το... σπίτι του που έγραψε το 93-85 εκείνη τη στιγμή.
Απολαύστε την τριποντάρα του Joker
Jokic with a CASUAL logo three to beat the buzzer 🚨 pic.twitter.com/dVjZd1hnrV— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) November 25, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.