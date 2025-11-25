Μέγας Γιόκιτς: Απίθανο buzzer beater τρίποντο από το κέντρο κόντρα στους Γκρίζλις (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει τα μαγικά του στα ματς των Νάγκετς.

Δεν σταματά με τίποτα τα... όργια στο ΝΒΑ ο Σέρβος σταρ. Άλλο triple double για τον Νίκολα Γιόκιτς που πλέον το έχει κάνει να μοιάζει πολύ εύκολο. Οι Νάγκετς επικράτησαν με 125-115 των Γκρίζλις, αφού Joker είχε κέφια. Μέτρησε 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 16 ασίστ, δείχνοντας ξανά την τεράστια ποιότητα του.

Μάλιστα μας χάρισε και τη φάση του ματς, αφού εκτέλεσε από το κέντρο για τρεις στο τέλος της τρίτης περιόδου. Απίθανο buzzer beater τρίποντο από το... σπίτι του που έγραψε το 93-85 εκείνη τη στιγμή.

Απολαύστε την τριποντάρα του Joker