Μπορεί ο «Joker» να έμεινε πιστός στις... πειστικές και «γεμάτες» εμφανίσεις ωστόσο δεν μπόρεσε και να αποτρέψει την εντός έδρας ήττα των Νάγκετς από τους Μάβερικς.
Και αυτό διότι ο Άντονι Ντέιβις έχει επιστρέψει πολύ... πιο δυνατός από τον τραυματισμό του! Στο 2ο παιχνίδι του φρόντισε να βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο Κολοράντο.
Αγωνίστηκε 32 λεπτά και σημείωσε 32 πόντους έχοντας 11/19 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος! Ο Ράιν Νέμπχαρτ τον συμπλήρωσε με άλλους 28 πόντους (8/9 δίποντα, 4/5 τρίποντα) και 10 ασίστ, ενώ ο Κούπερ Φλαγκ πρόσθεσε 24 πόντους με 10/19 σουτ, 7 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες.
Αυτή ήταν η 7η νίκη των Μαβς φέτος (7-15 ρεκόρ) και 3η εκτός έδρας (3-6) ενώ αντίστοιχα ήταν η 4η εντός έδρας ήττα των Νάγκετς (4-6) οι οποίοι ωστόσο παρέμειναν στην 4η θέση της Δύσης με 14-6 ρεκόρ στο σύνολο. Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε τα... πάντα με 29 πόντους (7/14 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 6/7 βολές), 20 ριμπάουντ και 13 ασίστ με τον Σπένσερ Τζόουνς να είχε άλλους 28 πόντους με 4/6 τρίποντα.
Τα δωδεκάλεπτα: 41-27, 68-69, 104-102, 121-131.
