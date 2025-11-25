Γκρίζλις - Νάγκετς 115-125: Ο τριπλός Γιόκιτς... καθάρισε για το Ντένβερ (vid)
Άλλο ένα triple double για τον Νίκολα Γιόκιτς που πλέον το έχει κάνει να μοιάζει πολύ εύκολο. Οι Νάγκετς επικράτησαν με 25-115 των Γκρίζλις, αφού Joker είχε κέφια.
Ο Σέρβος σέντερ τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 16 ασίστ, παραδίδοντας για άλλη μια φορά μαθήματα πάνω στο παρκέ και κουβαλώντας την ομάδα του. Πλέον οι Νάγκετς βρίσκονται στο 13-4 στη Δύση τη στιγμή που οι αρκούδες έπεσαν στο 6-12.
Ο Μάρεϊ είχε 29 πόντους με 7 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ο Λαντέιλ είχε 26 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στους 22 σταμάτησε ο Γουέλς. Δεν έπαιξε για άλλο ένα ματς ο Μοράντ.
