Γουόριορς - Τζαζ 134-117: Κάρι λαμπρός τους οδηγεί (vid)
Υπέροχος Κάρι σε άλλο ένα ματς των Γουόριορς,οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Οι πολεμιστές ήταν ανώτεροι των Τζαζ και κατάφεραν να τους νικήσουν άνετα με 134-117.
Με αυτό τον τρόπο ανέβηκαν στο 10-9 και συνεχίζουν να παλεύουν στη βαθμολογία της Δύσης. Οι Μορμόνοι απογοητεύουν και βρίσκονται στις 5 νίκες και τις 12 ήττες. Η Γιούτα δεν δείχνει καμία σταθερότητα για άλλη μια σεζόν.
Ο Κάρι τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους , ο Χιλντ είχε 20 πόντους και ο Μπάτλερ μέτρησε 18 πόντους με 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Τζορτζ είχε 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Όστιν μέτρησε 21 πόντους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.