Ο Κάρι είχε κέφια και οι Γουόριορς επικράτησαν με 134-117 των Τζαζ.

Υπέροχος Κάρι σε άλλο ένα ματς των Γουόριορς,οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Οι πολεμιστές ήταν ανώτεροι των Τζαζ και κατάφεραν να τους νικήσουν άνετα με 134-117.

Με αυτό τον τρόπο ανέβηκαν στο 10-9 και συνεχίζουν να παλεύουν στη βαθμολογία της Δύσης. Οι Μορμόνοι απογοητεύουν και βρίσκονται στις 5 νίκες και τις 12 ήττες. Η Γιούτα δεν δείχνει καμία σταθερότητα για άλλη μια σεζόν.

Ο Κάρι τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους , ο Χιλντ είχε 20 πόντους και ο Μπάτλερ μέτρησε 18 πόντους με 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Τζορτζ είχε 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Όστιν μέτρησε 21 πόντους.