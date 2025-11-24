Λεμπρόν: Πιστός θαυμαστής του Τζέιμς ντύθηκε... GOAT
Κατά τη διάρκεια του αγώνα Τζαζ-Λέικερς όπου η ομάδα του Λος Άντζελες έφυγε από το Σολτ Λέικ Σίτι με τη νίκη με 108-106, η κάμερα «συνέλαβε» έναν φανατικό θαυμαστή του Λεμπρόν.
Αν μη τι άλλο έχει πέσει πολλή σπέκουλα τα τελευταία χρόνια αναφορικά με το ποιος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Για τον συγκεκριμένο δεν τίθεται καν... ερώτημα. Και θέλησε να το δείξει με τον πλεον εμφατικό τρόπο!
Συγκεκριμένα ντύθηκε «κατσίκα» που είναι η ακριβής μετάφραση του «GOAT», αν και πρόκειται για τα αρχικά «G.O.A.T.» δηλαδή «Greatest Of All Times». Ο καλύτερος όλων των εποχών.
Δείτε την ευφάνταστη αμφίεση του φίλου των Λέικερς
