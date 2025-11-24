Με κορυφαίο τον Τζέιλεν Μπράουν, οι Μπόστον Σέλτικς έγραψαν την... δική τους ιστορία κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ κερδίζοντας με 138-129.

Ποιος είδε τους Σέλτικς και δεν τους... φοβήθηκε στην 2η περίοδο του αγώνα με τους Ορλάντο Μάτζικ!

Η ομάδα της Βοστόνης έμοιαζε να είναι... ασταμάτητη στο 2ο δωδεκάλεπτο σημειώνοντας 48 πόντους στο σύνολο (σ.σ.48-30 το επιμέρους σκορ), αριθμός που ισοδυναμεί και με το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ ομάδας σε μια περίοδο μετά τους 51 πόντους πριν από... ακριβώς έναν χρόνο (25/11/2024) κόντρα στους Κλίπερς!

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν... καυτός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 35 πόντους με 12/20 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/7 βολές, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Και... δεν ήταν μόνος του καθώς άλλοι πέντε παίκτες των Σέλτικς ήταν διψήφιοι και πιο συγκεκριμένα οι Άνφερνι Σάιμονς (23π., 4/7τρ.), Πέιτον Πρίτσαρντ (19π., 8ασ.), Ντέρικ Γουάιτ (16π., 2/4τρ.), Τζος Μίνοτ (16π., 7ριμπ.) και Σαμ Χάουζερ (14π., 4/7τρ).

Αυτή ήταν η 9η νίκη των Σέλτικς για το 9-8 ρεκόρ ενώ αντίθετα οι Ορλάντο Μάτζικ γνώρισαν την την 8η ήττα τους σε 18 ματς (10-8 το ρεκόρ). Ο Τζετ Χάουαρντ είχε 30 πόντους με 5/13 τρίποντα για την ομάδα της Φλόριντα, ενώ από 18 πόντους σημείωσαν οι Τζέις Ρίτσαρτσον και Ντεσμόντ Μπέιν.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-27, 80-57, 110-89, 138-129.