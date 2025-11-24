Ποιος είδε τους Σέλτικς και δεν τους... φοβήθηκε στην 2η περίοδο του αγώνα με τους Ορλάντο Μάτζικ!
Η ομάδα της Βοστόνης έμοιαζε να είναι... ασταμάτητη στο 2ο δωδεκάλεπτο σημειώνοντας 48 πόντους στο σύνολο (σ.σ.48-30 το επιμέρους σκορ), αριθμός που ισοδυναμεί και με το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ ομάδας σε μια περίοδο μετά τους 51 πόντους πριν από... ακριβώς έναν χρόνο (25/11/2024) κόντρα στους Κλίπερς!
Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν... καυτός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 35 πόντους με 12/20 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/7 βολές, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Και... δεν ήταν μόνος του καθώς άλλοι πέντε παίκτες των Σέλτικς ήταν διψήφιοι και πιο συγκεκριμένα οι Άνφερνι Σάιμονς (23π., 4/7τρ.), Πέιτον Πρίτσαρντ (19π., 8ασ.), Ντέρικ Γουάιτ (16π., 2/4τρ.), Τζος Μίνοτ (16π., 7ριμπ.) και Σαμ Χάουζερ (14π., 4/7τρ).
Αυτή ήταν η 9η νίκη των Σέλτικς για το 9-8 ρεκόρ ενώ αντίθετα οι Ορλάντο Μάτζικ γνώρισαν την την 8η ήττα τους σε 18 ματς (10-8 το ρεκόρ). Ο Τζετ Χάουαρντ είχε 30 πόντους με 5/13 τρίποντα για την ομάδα της Φλόριντα, ενώ από 18 πόντους σημείωσαν οι Τζέις Ρίτσαρτσον και Ντεσμόντ Μπέιν.
Τα δωδεκάλεπτα: 32-27, 80-57, 110-89, 138-129.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.