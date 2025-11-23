Ένταση ξέσπασε ανάμεσα στον Κλέι Τόμπσον και τον Τζα Μοράντ. Το trash talk του Μοράντ κατά τη διάρκεια του αγώνα, η αντίδραση του Τόμπσον και η… εισβολή στο πλάνο του συμπαίκτη του Σπένσερ πλαισίωσαν την κόντρα.

Λίγο πριν λήξει ο αγώνας των Μάβερικς με τους Γκρίζλις που ολοκληρώθηκε με νίκη του Μέμφις (96-102), ο Κλέι Τόμπσον δοκίμασε ένα σουτ τριών πόντων που δεν βρήκε στόχο. Ο Τζα Μοράντ, γνωστός για το trash talk του, δεν έχασε την ευκαιρία και τον αποκάλεσε «άχρηστο». Η ατάκα αυτή, όμως, δεν έμεινε αναπάντητη.

Ο Τόμπσον πήγε προς το μέρος του και δημιουργήθηκε... μανούρα, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε για το συμβάν. «Είναι αστείος τύπος. Πάντα έχει πολλά να πει, αλλά τίποτα ουσιαστικό. Απλώς φλυαρία», είπε ο 35χρονος σουτέρ. Και συνέχισε: «Μιλάει συνεχώς, και είναι αστείο όταν είσαι στον πάγκο. Αυτή είναι λίγο-πολύ η ιστορία της καριέρας του μέχρι τώρα. Θέλουμε να τον βλέπουμε να παίζει και να αποδίδει στο μέγιστο, αλλά αφήνει πολλά άλλα πράγματα να μπαίνουν στη μέση».

Ο Κλέι δεν περιορίστηκε μόνο στο trash talk. Υπογράμμισε το ταλέντο του Μοράντ και το πόσο μεγάλο πλήγμα είναι όταν ένα τέτοιο χάρισμα πηγαίνει χαμένο: «Το NBA τον χρειάζεται. Χρειαζόμαστε τους καλύτερους στο παρκέ. Όταν είσαι σταρ, έχεις ευθύνη. Μισώ να βλέπω αυτό το ταλέντο να πηγαίνει χαμένο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ja Morant crashes Cam Spencer's postgame interview to hype him up...and take a dig at Klay Thompson, who was jawing at the Grizzlies all game.



"Tell 'em who the best shooter in the house was, it wasn't bro from Golden State."



💀💀 pic.twitter.com/4LNWpeYwzY — Matt Infield (@Matt_Infield) November 23, 2025

Klay Thompson speaks on what Ja Morant said which led to their postgame exchange:



“Nothing of intelligent depth. It was really just running his mouth, and he’s been running his mouth for a long time, and it’s funny to run your mouth when you’re on the bench. It’s kinda the… https://t.co/mmSBDsCz0B pic.twitter.com/1xbi9nFTX6 — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 23, 2025

Το επεισόδιο, όμως, δεν τελείωσε εκεί με τον Μοράντ να εισβάλλει όταν ο συμπαίκτης του, Καμ Σπένσερ, μιλούσε στην αμερικανική τηλεόραση, φωνάζοντας ακόμα μία μπηχτή για τον Τόμπσον. «Πες τους ποιος ήταν ο καλύτερος σουτέρ στο γήπεδο. Δεν ήταν ο τύπος από το Γκόλντεν Στέιτ», ακούστηκε να λέει ο Μοράντ απευθυνόμενος στον Σπένσερ, αφήνοντας σαφείς αιχμές και δίνοντας νέα διάσταση στην κόντρα που έχει δημιουργηθεί.