Χάρντεν: Έγινε ο 4ος γηραιότερος με 55+ πόντους στο NBA
Μπορεί να έχει κλείσει 36 χρόνια ζωής, μπορεί να διανύει την 17η σεζόν της καριέρας του στο NBA, αλλά παραμένει ένας χαρισματικός σκόρερ.
Στην αναμέτρηση απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς πέτυχε 55 πόντους και με αυτήν την επίδοση φρόντισε να γράψει την δική του ιστορία σε αυτήν την ηλικία.
Συγκεκριμένα έγινε ο 4ος γηραιότερος παίκτης που τελειώνει ένα ματς με τουλάχιστον 55 πόντους, όντας νεότερος μόνο από τους Κομπι Μπράιαντ, Λεμπρόν και Κάρι.
Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η 7η καλύτερη επίδοση στην καριέρα του καθώς στο παρελθόν έχει πετύχει 61 πόντους (δύο φορές), 60 πόντους (δύο φορές), 59 πόντους, 58 πόντους (δύο φορές), 57 πόντους (δύο φορές) και 56 πόντους.
Οι γηραιότεροι με 55+ πόντους στο NBA
- Κόμπι Μπράιαντ: 37 χρονών, 234 ημερών
- Λεμπρόν Τζέιμς: 37 ετών, 65 ημέρων
- Στεφ Κάρι: 36 χρονών, 350 ημερών
- Τζέιμς Χάρντεν: 36 ετών, 88 ημερών
Τα «όργια» του Χάρντεν στη Σάρλοτ
