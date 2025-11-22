Eντυπωσιακοί Χιτ και Ράπτορς, clutch Γκιλέσπι με ανατροπάρα κόντρα στον 41άρη Έντουαρντς (vid)
- Πάρτι των Χιτ στο Σικάγο
- Πρόκριση των Ράπτορς με άλλο ένα show
- Σόκαραν τους Σέλτικς οι Νετς
- Γκιλέσπι for the win
Οι Μάβερικς κατάφεραν να επικρατήσουν με 118-115 των Πέλικανς και έτσι πήραν το πρώτο τους ρος φύλλο αγώνα στο NBA Cup πηγαίνοντας παράλληλα στο 5-12. Από την άλλη οι πελεκάνοι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Κυπέλλου και είναι στο 2-14. Ο Φλαγκ είχε 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Κουίν μέτρησε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ για τη Νέα Ορλεάνη.
Πάρτι των Χιτ στο Σικάγο
Οι Χιτ ήταν εντυπωσιακοί και επικράτησαν με 143-107 των Μπουλς. Πήγαν στο 10-6, ενώ ανέβηκαν στο 2-1 στο Κύπελλο του ΝΒΑ. Στο 8-7 έπεσαν οι Μπουλς, ενώ στο 1-2 είναι στο NBA Cup. Για τους νικητές ο Γουέρ έκανε ματσάρα με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ, ο Αντεμπάγιο πρόσθεσε 18 πόντους και ο Πάουελ μέτρησε 17. Στον αντίποδα ο Γκίντεϊ άγγιξε το triple double με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Πρόκριση των Ράπτορς με άλλο ένα show
Οι Ράπτορς έδωσαν παράσταση κόντρα στους Γουίζαρντς και έτσι πήγαν στο 11-5 στη βαθμολογία και στο 3-0 στο NBA Cup τσεκάροντας το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση. Το τελικό 140-110 τα λέει όλα για το ματς. Ο Ίνγκραμ είχε 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τους νικητές. Στους 24 πήγε και ο Μπάρετ, ενώ Μπαρνς και Μαμουκελασβίλι είχαν από 23 πόντους. Στον αντίποδα ο ΜακΚόλουμε είχε 20 πόντους.
Σόκαραν τους Σέλτικς οι Νετς
Οι Νετς έκαναν την έκπληξη και επικράτησαν με 113-105 των Σέλτικς. Έτσι ανέβηκαν στο 3-12, ενώ η Βοστώνη έπεσε στο 8-8 και αναζητά σταθερότητα μέσα στη σεζόν. Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Μπράουν να έχει 26 πόντους, 8 ριμπάουντ για τους ηττημένους. Μεγάλο ματς για τους νικητές ο Κλάξτον με 18 πόντους, 12 ασίστ και 11 ριμπάουντ.
Γκιλέσπι for the win
COLLIN GILLESPIE WINS IT FOR THE SUNS IN THE FINAL SECONDS!!!
ENDED THE GAME ON A 9-0 RUN.
PHOENIX MOVES TO 2-0 IN WEST GROUP A 🔥 pic.twitter.com/4MoPXWx4fp— NBA (@NBA) November 22, 2025
Οι Σανς πήραν το θρίλερ με τους Τίμπεργουλβς χάρη στο νικητήριο καλάθι του Γκιλέσπο. Το 114-113 έφερε χαμόγελα στο Φοίνιξ που πήγε στο 10-6 και έπιασε τη Μινεσότα στη Δύση. Για τους νικητές 22 πόντους είχε ο Μπρουκς και 19 μέτρησε ο Γουίλιαμς. Στον αντίποδα πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων οι 41 πόντοι του εκπληκτικού Έντουαρντς. Στο 2-0 ανέβηκαν οι ήλιοι στο NBA Cup. Το Φοίνιξ έχανε για 8 πόντους στο τελευταίο λεπτό αλλά το γύρισε.
