Eντυπωσιακοί Χιτ και Ράπτορς, clutch Γκιλέσπι με ανατροπάρα κόντρα στον 41άρη Έντουαρντς (vid)

Με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στο ΝΒΑ οι Σανς, οι Χιτ αλλά και οι Ράπτορς.

Οι Μάβερικς κατάφεραν να επικρατήσουν με 118-115 των Πέλικανς και έτσι πήραν το πρώτο τους ρος φύλλο αγώνα στο NBA Cup πηγαίνοντας παράλληλα στο 5-12. Από την άλλη οι πελεκάνοι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Κυπέλλου και είναι στο 2-14. Ο Φλαγκ είχε 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Κουίν μέτρησε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ για τη Νέα Ορλεάνη.

Πάρτι των Χιτ στο Σικάγο

Οι Χιτ ήταν εντυπωσιακοί και επικράτησαν με 143-107 των Μπουλς. Πήγαν στο 10-6, ενώ ανέβηκαν στο 2-1 στο Κύπελλο του ΝΒΑ. Στο 8-7 έπεσαν οι Μπουλς, ενώ στο 1-2 είναι στο NBA Cup. Για τους νικητές ο Γουέρ έκανε ματσάρα με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ, ο Αντεμπάγιο πρόσθεσε 18 πόντους και ο Πάουελ μέτρησε 17. Στον αντίποδα ο Γκίντεϊ άγγιξε το triple double με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Πρόκριση των Ράπτορς με άλλο ένα show

Οι Ράπτορς έδωσαν παράσταση κόντρα στους Γουίζαρντς και έτσι πήγαν στο 11-5 στη βαθμολογία και στο 3-0 στο NBA Cup τσεκάροντας το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση. Το τελικό 140-110 τα λέει όλα για το ματς. Ο Ίνγκραμ είχε 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τους νικητές. Στους 24 πήγε και ο Μπάρετ, ενώ Μπαρνς και Μαμουκελασβίλι είχαν από 23 πόντους. Στον αντίποδα ο ΜακΚόλουμε είχε 20 πόντους.

Σόκαραν τους Σέλτικς οι Νετς

Οι Νετς έκαναν την έκπληξη και επικράτησαν με 113-105 των Σέλτικς. Έτσι ανέβηκαν στο 3-12, ενώ η Βοστώνη έπεσε στο 8-8 και αναζητά σταθερότητα μέσα στη σεζόν. Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Μπράουν να έχει 26 πόντους, 8 ριμπάουντ για τους ηττημένους. Μεγάλο ματς για τους νικητές ο Κλάξτον με 18 πόντους, 12 ασίστ και 11 ριμπάουντ.

Γκιλέσπι for the win

Οι Σανς πήραν το θρίλερ με τους Τίμπεργουλβς χάρη στο νικητήριο καλάθι του Γκιλέσπο. Το 114-113 έφερε χαμόγελα στο Φοίνιξ που πήγε στο 10-6 και έπιασε τη Μινεσότα στη Δύση. Για τους νικητές 22 πόντους είχε ο Μπρουκς και 19 μέτρησε ο Γουίλιαμς. Στον αντίποδα πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων οι 41 πόντοι του εκπληκτικού Έντουαρντς. Στο 2-0 ανέβηκαν οι ήλιοι στο NBA Cup. Το Φοίνιξ έχανε για 8 πόντους στο τελευταίο λεπτό αλλά το γύρισε.