Χόρνετς: Διαθέσιμος για ανταλλαγή ο ΛαΜέλο Μπολ
Μεγάλη αλλαγή στον... ορίζοντα για το ρόστερ των Χόρνετς. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Yahoo Sports, ο ΛαΜέλο Μπολ είναι πλέον διαθέσιμος για ανταλλαγή στους Χόρνετς.
Ο σταρ της Σάρλοτ δεν είναι ικανοποιημένος από το κακό ξεκίνημα των Χόρνετς, κάτι που μπορεί να φέρει εξελίξεις. Οι σφήκες ξεκίνησαν τη σεζόν με 4 νίκες και 11 ήττες, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Μπολ.
Φέτος ο Μπολ μετρά 21.6 πόντους, 9.6 ασίστ και 6.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, όντας ο κορυφαίος παίκτης των Χόρνετς. Όμως σουτάρει με 38.5% εντός παιδιάς. Bρίσκεται στην ομάδα από τη σεζόν 2020-21.
Breaking: LaMelo Ball is open to being traded from the Hornets, per @KellyIko— Bleacher Report (@BleacherReport) November 20, 2025
Ball has ‘grown increasingly frustrated’ amid Charlotte’s 4-11 start pic.twitter.com/67KCUi3UFe
