Ο ΛαΜέλο Μπολ αναμένεται να αλλάξει γειτονιά σύντομα, αφού είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή από τους Χόρνετς.

Μεγάλη αλλαγή στον... ορίζοντα για το ρόστερ των Χόρνετς. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Yahoo Sports, ο ΛαΜέλο Μπολ είναι πλέον διαθέσιμος για ανταλλαγή στους Χόρνετς.

Ο σταρ της Σάρλοτ δεν είναι ικανοποιημένος από το κακό ξεκίνημα των Χόρνετς, κάτι που μπορεί να φέρει εξελίξεις. Οι σφήκες ξεκίνησαν τη σεζόν με 4 νίκες και 11 ήττες, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στον Μπολ.

Φέτος ο Μπολ μετρά 21.6 πόντους, 9.6 ασίστ και 6.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, όντας ο κορυφαίος παίκτης των Χόρνετς. Όμως σουτάρει με 38.5% εντός παιδιάς. Bρίσκεται στην ομάδα από τη σεζόν 2020-21.