O rookie των Χόρνετς διάλεξε... Ιησού Χριστό για μονάκι: «Ίσως με νικούσε»

O Kον Κνιπλ, ο rookie των Χόρνετς απάντησε με φοβερό τρόπο όταν ρωτήθηκε για το με ποιον θέλει να παίξει μονάκι.

Είναι η αποκάλυψη της σεζόν στη Σάρλοτ και εκ των φαβορί για να αναδειχθεί ο rookie της σεζόν. Ο λόγος για τον Κον Κνιπλ που αποτελεί εκ των κορυφαίων σουτέρ στη λίγκα, ήδη από την πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο γκαρντ των Χόρνετς ρωτήθηκε να επιλέξει μια ιστορική φιγούρα για να παίξει μονάκι και διάλεξε τον Ιησού Χριστό. «Ίσως με νικούσε. Νομίζω πως θα ήταν ωραίο. Και μια συζήτηση με εκείνον θα ήταν καλύτερη», τόνισε.

Φέτος μετρά 18.9 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ πίσω από τη γραμμή του τριπόντου σουτάρει με 43%. Από τους παίκτες που κάνουν πάταγο τόσο στο παρκέ όσο και με τα λεγόμενα τους.