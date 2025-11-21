Σπερς - Χοκς 135-126: Μπροστάρης Φοξ για το Σαν Αντόνιο, έπαιξε ο Τζόουνς Γκαρσία
Ακόμα μια νίκη για τους Σπερς. Το Σαν Αντόνιο δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 135-126 των Χοκς. Κορυφαίος για τα σπιρούνια ήταν ο Φοξ με 26 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Ο Γουεμπανιάμα ήταν εκτός σε άλλο ένα ματς λόγω τραυματισμού. Στο ματς έπαιξε και ο Τζόουνς Γκαρσία που έχει ακουστεί για Ολυμπιακό και τελείωσε με 12 πόντους, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.
Με αυτό το αποτέλεσμα οι Σπερς πήγαν στο 11-4, ενώ τα γεράκια υποχώρησαν στο 9-7 στην Ανατολή. Καλό ματς για τους Σπερς και ο Τζόνσον με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Από την άλλη πλευρά ο Αλεξάντερ-Γουόκερ είχε 38 πόντους με 8/10 τρίποντα και ο Τζόνσον που κάνει τρομερή σεζόν, τελείωσε με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
