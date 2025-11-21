Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να είναι στα πιτς λόγω τραυματισμού και οι Σίξερς το εκμεταλλεύτηκαν. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια έφυγε με το διπλό από το Μιλγουόκι με 123-114 και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 9-6. Από την άλλη πλευρά τα ελάφια έπεσαν στο 8-8.
Ο Μάξεϊ έκρινε το ματς
Οι Μπακς αγκάλιασαν τη νίκη στο τέλος της τέταρτης περιόδου, όταν προηγήθηκαν με 106-014 στα 15 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ωστόσο ο Μάξεϊ ειπε την τελευταία λέξη και με δύο βολές έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί οι Σίξερς ήταν καλύτεροι και έφτασαν στην επικράτηση.
Ματσάρα για τον Μάξεϊ με 54 πόντους 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν απίθανος, ενώ ο Τζορτζ πρόσθεσε 21 πόντους και ο rookie Έτζκομπ μέτρησε 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Από την πλευρά των ηττημένων που στερούνται τον ηγέτη τους σε άλλο ένα ματς, ο Ρόλινς είχε 32 πόντους, 6 ριμπάουντ και 14 ασίστ. Ο Πόρτις τελείωσε με 19 πόντους, ενώ ο Τέρνερ έκανε double double με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Οι Σίξερς σούταραν με 18/53 τρίποντα και το παράκαναν σε αυτόν τον τομέα, ενώ οι Μπακς είχαν 14/36. Το Μιλγουόκι δυσκολεύεται πολύ χωρίς τον Γιάννη και μετρά 3 σερί ήττες. Πρέπει να βελτιωθούν άμεσα γιατί αυτή τη στιγμή έχουν πέσει εκτός play in, αφού βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολής.
Ο Έλληνας σταρ λείπει και το Μιλγουόκι έχει πελαγώσει στα τελευταία ματς. Αδυνατεί να βρει τρόπο να φτάσει σε ροζ φύλλο αγώνα, είτε εντός, είτε εκτός έδρας. Καλείται να συνέλθει άμεσα.
