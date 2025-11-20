NBA: Ελεύθερος ο Μόντε Μόρις από τους Πέισερς

Μόντε Μόρις
Ο Μόντε Μόρις αναμένεται να αποδεσμευτεί από τους Πέισερς, καθώς φαίνεται να υπογράφουν τον Τζερεμάια Ρόμπινσον.

Ελεύθερος αναμένεται να μεινει ο Μόντε Μόρις, καθώς η ομάδα από την Ιντιανάπολις, θα αποδεσμεύσει τον 30χρονο γκαρντ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμ Σαράνια, οι Πέισερς θα υπογράψουν τον Τζερεμάια Ρόμπινσον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 25χρονος φόργουορντ, έχει μ.ο 5.2 πόντους, με 6.2 ριμπάουντ σε 10 παιχνίδια της φετινής σεζόν.

