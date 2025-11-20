NBA: Ελεύθερος ο Μόντε Μόρις από τους Πέισερς
Ελεύθερος αναμένεται να μεινει ο Μόντε Μόρις, καθώς η ομάδα από την Ιντιανάπολις, θα αποδεσμεύσει τον 30χρονο γκαρντ.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN, Σαμ Σαράνια, οι Πέισερς θα υπογράψουν τον Τζερεμάια Ρόμπινσον μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ο 25χρονος φόργουορντ, έχει μ.ο 5.2 πόντους, με 6.2 ριμπάουντ σε 10 παιχνίδια της φετινής σεζόν.
The Indiana Pacers are planning to waive guard Monte Morris and sign forward Jeremiah Robinson-Earl to a standard, non-guaranteed deal, sources tell ESPN. Robinson-Earl has averaged 5.2 points and 6.2 rebounds over two 10-day hardship deals.— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2025
