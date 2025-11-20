Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη ο Ντανίλο Άντζουσιτς πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη και μένει να φανεί αν θα δηλωθεί στην εξάδα των ξένων για τον εντός έδρας αγώνα (22/11) με τον Προμηθέα.

Ο Ντανίλο Άντζουσιτς υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και αφού προηγήθηκε η αποδέσμευσή του από την Dubai BC. Ο 34χρονος Σέρβος γκαρντ είχε προτάσεις από διάφορες ομάδες, εξήγησε τους λόγους της επιλογής του Άρη, και σήμερα (20/11) είχε την πρώτη γνωριμία του με τους νέους συμπαίκτες του. Με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχαν συνυπάρξει στην πολωνική Άνβιλ, οπότε ο ένας γνωρίζει τον τρόπο σκέψεις του άλλου.

Πλέον, μένει να γίνει γνωστό αν θα δηλωθεί στην εξάδα των ξένων του Άρη ενόψει του εντός έδρας αγώνα (22/11) με τον Προμηθέα. Είναι δεδομένη η πρόθεση των «κίτρινων» να το κάνουν και μένει να αξιολογηθεί η κατάστασή του.

