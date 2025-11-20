Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μπραουνσβάιγκ (88-87), ενόψει της 6ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να δημοσιεύει το βίντεο της παρακάμερας, αποτυπώνοντας τις έντονες στιγμές που ξεχώρισαν από την αναμέτρηση.

Έπειτα από μια συγκλονιστική αναμέτρηση και φινάλε «θρίλερ», ο ΠΑΟΚ βρήκε την πέμπτη του νίκη στο FIBA Europe Cup, κερδίζοντας την Μπραουνσβάιγκ με 88-87.

Δύο βολές του Στέφεν Μουρ έδωσαν τη νίκη στον «δικέφαλο» που κατέκτησε την πρωτιά στον όμιλό του.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε τις στιγμές των πανηγυρισμών που ήταν πολύ έντονες και το «ξέσπασμα» του Θανάση Χατζόπουλου.