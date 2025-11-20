Oι Νάγκετς με κορυφαίο τον τριπλό Γιόκιτς επικράτησαν με 125-118 των Πέλικανς.

Το Ντένβερ συνεχίζει να κάνει νίκες και να παρουσιάζει καλά δείγματα γραφής. Οι Νάγκετς επικράτησαν με 125-118 των Πέλικανς και έτσι πήγαν το ρεκόρ τους στο 11-3, ρίχνοντας στο 2-13 την Νέα Ορλεάνη.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν για άλλη μια φορά εκληκτικός τελειώνοντας με triple double την αναμέτρηση. Είχε 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ και η άμυνα των Πέλικανς δεν μπόρεσε να τον περιορίσει. Ο Γουότσον πρόσθεσε 32 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Κουίν μέτρησε 30 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ στους 23 πόντους τελείωσε ο Μέρφι. Οι πελεκάνοι είναι φέτος μια από τις 2-3 χειρότερες ομάδες της σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.