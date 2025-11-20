Οι Θάντερ δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 113-99 των Κινγκς και να πάνε στο 15-1.

Είναι η καλύτερη ομάδα του ΝΒΑ αυτή τη στιγμή και συνεχίζει να το αποδεικνύει. Η Οκλαχόμα υπέταξε εύκολα με 113-99 τους Κινγκς και με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 15-1 έχοντας το κορυφαίο ρεκόρ στη λίγκα.

Στο 3-12 έπεσε το Σακραμέντο που συνεχίζει να ψάχνεται στο ξεκίνημα της σεζόν.

Από την πλευρά των νικητών ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Χόλμγκρεν πρόσθεσε 21 πόντους με 7 ριμπάουντ. Στον αντίποδα για τους ηττημένους ο Σρέντερ είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο ΝτεΡόζαν πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ ο Μονκ σταμάτησε στους 16 πόντους.

Oι Θάντερ κάνουν παρέλαση στο ΝΒΑ και δεν πιάνονται με τίποτα και από καμιά ομάδα. Εξαιρετικοί και στις δύο μεριές του παρκέ.