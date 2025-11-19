NBA: Κερδίζουν και χωρίς Γουεμπανιάμα οι Σπερς, πρώτη φορά θετικό ρεκόρ οι Σέλτικς
Μπορεί ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα να είναι εκτός, αλλά οι Σπερς (10-4) έχουν τον τρόπο να κερδίζουν. Κάτι που έδειξαν απέναντι στους Γκρίζλις (4-11), που δεν έχουν τον Τζα Μοράντ, τους οποίους και υπέταξαν στο Σαν Αντόνιο με 111-101.
Με δύο μπροστάρηδες στο σκοράρισμα, που πέτυχαν 49 από τους 101 πόντους. Ο πρώτος ήταν ο Ντι'Αρον Φοξ, που πέτυχε 26 πόντους με 7/12 δίποντα και 3/8 τρίποντα, ενώ ο Χάρισον Μπαρνς ακολούθησε με 23 πόντους με 4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ.
Νετς - Σέλτικς 99-113
Για πρώτη φορά θετικό ρεκόρ έχουν πλέον οι Μπόστον Σέλτικς (8-7), που επικράτησαν με 113-99 στην έδρα των Μπρούκλιν Νετς (2-12). Μία έδρα που δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα νίκη στη φετινή σεζόν.
Οι Σέλτικς με τον Τζέιλεν Μπράουν πρώτο σκόρερ, με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 8 λάθη κατάφεραν να πάρουν την όγδοη νίκη τους. Ακολούθησε ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 22 πόντους, έχοντας 5/12 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ.
Για τους ηττημένους, ο Μάικλ Πόρτερ Τζ. σκόραρε 25 πόντους με 4/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, ένα λάθος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία: Πώς εξελίχθηκε η απόφασή του να επιλέξει τους Σπερς αντί της Ευρώπης και οι προθέσεις του για το μέλλον
- Ο Ντρέιμοντ Γκριν περιέγραψε τον διάλογό του με τον Γουεμπανιάμα: «Μικρέ, μ@@@@, με φοβάσαι!»
- Σπερς - Γουεμπανιάμα: Πλήγμα στο Σαν Αντόνιο, στα... πιτς για εβδομάδες ο Γάλλος