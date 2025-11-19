NBA: Κερδίζουν και χωρίς Γουεμπανιάμα οι Σπερς, πρώτη φορά θετικό ρεκόρ οι Σέλτικς

Δημήτρης Οικονόμου
Φοξ Σπερς
Οι Μπόστον Σέλτικς έχουν για πρώτη φορά θετικό ρεκόρ στο φετινό NBA, μετά τη νίκη επί των Νετς με 113-99 στο Μπρούκλιν. Νίκη και για τους Σπερς με 111-101 επί των Μέμφις Γκρίζλις.

Μπορεί ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα να είναι εκτός, αλλά οι Σπερς (10-4) έχουν τον τρόπο να κερδίζουν. Κάτι που έδειξαν απέναντι στους Γκρίζλις (4-11), που δεν έχουν τον Τζα Μοράντ, τους οποίους και υπέταξαν στο Σαν Αντόνιο με 111-101.

Με δύο μπροστάρηδες στο σκοράρισμα, που πέτυχαν 49 από τους 101 πόντους. Ο πρώτος ήταν ο Ντι'Αρον Φοξ, που πέτυχε 26 πόντους με 7/12 δίποντα και 3/8 τρίποντα, ενώ ο Χάρισον Μπαρνς ακολούθησε με 23 πόντους με 4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

Νετς - Σέλτικς 99-113

Για πρώτη φορά θετικό ρεκόρ έχουν πλέον οι Μπόστον Σέλτικς (8-7), που επικράτησαν με 113-99 στην έδρα των Μπρούκλιν Νετς (2-12). Μία έδρα που δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα νίκη στη φετινή σεζόν.

 

Οι Σέλτικς με τον Τζέιλεν Μπράουν πρώτο σκόρερ, με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 8 λάθη κατάφεραν να πάρουν την όγδοη νίκη τους. Ακολούθησε ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 22 πόντους, έχοντας 5/12 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ.

Για τους ηττημένους, ο Μάικλ Πόρτερ Τζ. σκόραρε 25 πόντους με 4/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, ένα λάθος.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

