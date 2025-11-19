Οι Μπόστον Σέλτικς έχουν για πρώτη φορά θετικό ρεκόρ στο φετινό NBA, μετά τη νίκη επί των Νετς με 113-99 στο Μπρούκλιν. Νίκη και για τους Σπερς με 111-101 επί των Μέμφις Γκρίζλις.

Μπορεί ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα να είναι εκτός, αλλά οι Σπερς (10-4) έχουν τον τρόπο να κερδίζουν. Κάτι που έδειξαν απέναντι στους Γκρίζλις (4-11), που δεν έχουν τον Τζα Μοράντ, τους οποίους και υπέταξαν στο Σαν Αντόνιο με 111-101.

Με δύο μπροστάρηδες στο σκοράρισμα, που πέτυχαν 49 από τους 101 πόντους. Ο πρώτος ήταν ο Ντι'Αρον Φοξ, που πέτυχε 26 πόντους με 7/12 δίποντα και 3/8 τρίποντα, ενώ ο Χάρισον Μπαρνς ακολούθησε με 23 πόντους με 4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

Νετς - Σέλτικς 99-113

Για πρώτη φορά θετικό ρεκόρ έχουν πλέον οι Μπόστον Σέλτικς (8-7), που επικράτησαν με 113-99 στην έδρα των Μπρούκλιν Νετς (2-12). Μία έδρα που δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα νίκη στη φετινή σεζόν.

Οι Σέλτικς με τον Τζέιλεν Μπράουν πρώτο σκόρερ, με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 8 λάθη κατάφεραν να πάρουν την όγδοη νίκη τους. Ακολούθησε ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 22 πόντους, έχοντας 5/12 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ.

Για τους ηττημένους, ο Μάικλ Πόρτερ Τζ. σκόραρε 25 πόντους με 4/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, ένα λάθος.