Ντόντσιτς: Tο βάζει από τη μία μπασκέτα στην άλλη με το ένα χέρι και δεν μας κάνει πια καμία εντύπωση
Άρχισε πάλι τα... δικά του ο Λούκα Ντόντσιτς! Αν μη τι άλλο τα «trick shots» έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα στις προπονήσεις του Σλοβένου σούπερ σταρ, αλλά και κατά τη διάρκεια του pre-game. Και το κυριότερο; Πλέον δεν μας εκπλήσσει και δεν μας κάνει καμία απολύτως εντύπωση.
Βέβαια κάθε φορά είναι γεμάτος εμπνεύσεις. Και φροντίζει να κρατάει το ενδιαφέρον στα ύψη όσον αφορά τα τρελά σουτ που επιχειρεί. Όπως αυτό στην προπόνηση των Λέικερς στέλνοντας με... ραβέρσα τη μπάλα στο καλάθι από τη μία πλευρά του παρκέ στην άλλη.
Τι μένει; Να τα επιχειρήσει τα σουτ και κατά τη διάρκεια των αγώνων! Και γιατί όχι;
LUKA LET IT FLY FROM 90 FEET 🤯🔥 pic.twitter.com/BgVd9IMo6M— NBA (@NBA) November 17, 2025
