Με τον Ταϊρίς Μάξεϊ να πραγματοποιεί εξαιρετικό παιχνίδι και τον Τζέιμς Χάρντεν να αστοχεί σε δύο σερί... τρίποντα με τη λήξη του αγώνα, οι Σίξερς επικράτησαν των Κλίπερς στη Φιλαντέλφεια με 110-108.

Το επιθετικό κρεσέντο στην τελευταία περίοδο του αγώνα ήταν το σημείο-κλειδί για τους Σίξερς προκειμένου να φτάσουν στην εντός έδρας νίκη απέναντι στους Κλίπερς.

Το επιμέρους 37-25 αποτυπώνει του λόγου το αληθές, αν και στο πρώτο μισό του αγώνα οι Κλίπερς είχαν προηγηθεί με 10 πόντους διαφορά την οποία και κρατούσαν έως και τα πρώτα τέσσερα λεπτά της τελευταίας περιόδου (81-91).

Τα φώτα είχαν στραφεί πάνω στον Πολ Τζορτζ, ο οποίος έκανε το φετινό του ντεμπούτο με τους Σίξερς έχοντας 9 πόντους (2/9 σουτ, 4/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ) σε 21 λεπτά συμμετοχής ωστόσο εκείνος που έκλεψε στο τέλος την παράσταση ήταν ο Ταϊρίς Μάξεϊ ο οποίος πέτυχε 39 πόντους έχοντας 9/16 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 9/10 βολές και 6 ασίστ.

Για τους νικητές Σίξερς που έφτασαν στο 8-5 ρεκόρ και στην 5η εντός έδρας νίκη σε σύνολο 7 αγώνων, ο Κουεντίν Γκράιμς σημείωσε 19 πόντους με 3/6 τρίποντα ερχόμενος από τον πάγκο, με τους Έντζκομπ (14π., 6ριμπ., 6ασ.) και Ντράμοντ (14π., 18ριμπ.) να ακολουθού.

Για τους Κλίπερς οι οποίοι γνώρισαν την 4η ήττα τους ύστερα από 14 ματς στη σεζόν, ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν ωραίος αλλά παράλληλα και... μοιραίος. Συγκεκριμένα σημείωσε 28 πόντους με 7/25 εντός παιδιάς (5/13 δίποντα, 2/12 τρίποντα, 12/12 βολές) αλλά αστόχησε σε δύο τρίποντα... νίκης, πρώτα στα 6'' πριν από το τέλος και στη συνέχεια στο... buzzer beater ύστερα από επιθετικό ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-33, 46-56, 73-83, 110-108.