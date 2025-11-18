Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε τραυματίας από το ματς των Μπακς στο Κλίβελαντ με πρόβλημα στον προσαγωγό.

Αγωνία επικρατεί στις τάξεις των Μιλγουόκι Μπακς για τον τραυματισμό του «Greek Freak» λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Ύστερα από μια προσπάθειά του να σκοράρει λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου, φάνηκε να νιώθει τράβηγμα στον προσαγωγό του αριστερού του ποδιού.

Έκτοτε αποχώρησε από το παιχνίδι έχοντας πετύχει 14 πόντους σε 13 λεπτά συμμετοχής και δεν επέστρεψε ποτέ.

Όπως ανέφερε και ο προπονητής των Μπακς, Γκλεν Ντοκ Ρίβερς, ακόμα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί σε εξετάσεις την Τρίτη 18/11.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς δεν τα κατάφεραν και γνώρισαν την ήττα στο Κλίβελαντ από τους Καβαλίερς με 118-106.

Δείτε τη στιγμή του τραυματισμού του.