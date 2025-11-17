Ο Ζακαρί Ρισασέ είχε μία τρομακτική πτώση στην αναμέτρηση των Σανς με τους Χοκς, όμως άπαντες συνέχισαν κανονικά το παιχνίδι παρά το αρχικό σοκ.

Το Φοίνιξ έγινε ο τόπος που φιλοξένησε μία απίστευτη ανατροπή με τους Ατλάντα Χοκς να μετατρέπουν ένα χαμένο θεωρητικά παιχνίδι σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της σεζόν, επικρατώντας των Σανς με 124-122.

Ωστόσο, πέρα από τη ματσάρα της Αρίζονα, εντύπωση έχει προκάλεσε η άτσαλη και αρχικά σοκαριστική πτώση του Ζακαρί Ρισασέ κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου. Συγκεκριμένα, ο παίκτης των Χοκς 7 λεπτά πριν το φινάλε του ματς βγήκε στον αιφνιδιασμό, κάρφωσε, όμως προσγειώθηκε με τρομακτικό τρόπο δείχνοντας να χτυπάει το κεφάλι και τη μέση του.

Το περίεργο στην υπόθεση είναι πως ενώ όσοι βρέθηκαν κοντά δείχνουν να σοκάρονται πιάνοντας το κεφάλι τους, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά από τους διαιτητές και τους παίκτες.

Δείτε τη φάση