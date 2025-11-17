Οι Χιούστον Ρόκετς χρειάστηκαν μια μεγάλη ανατροπή και καθοριστικές λύσεις από το δίδυμο Σενγκούν–Ντουράντ για να επικρατήσουν των Ορλάντο Μάτζικ με 117-113 στην παράταση. Οι Χοκς επέστρεψαν από το -18 κόντρα στους Σανς και νίκησαν με 122-124.

Το Χιούστον φιλοξένησε ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της βραδιάς, με τους Ρόκετς να χρειάζονται την παράταση για να λυγίσουν το Ορλάντο και να φτάσουν στο τελικό 117-113.

Οι Μάτζικ μπήκαν καλύτερα στο παρκέ, έλεγξαν τον ρυθμό και επέβαλαν το παιχνίδι τους στο πρώτο μέρος, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα εννέα πόντων (46-55). Η άμυνα των Ρόκετς δυσκολεύτηκε απέναντι στη δημιουργία του Ορλάντο, ενώ οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να βρουν σταθερότητα στην επίθεση. Όλα αυτά άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Χιούστον ανέβασε στροφές και βρήκε ρυθμό μέσα από το παιχνίδι του Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος αποτέλεσε και τη σπίθα της αντεπίθεσης. Ο Τούρκος σέντερ κράτησε μόνος του τους Ρόκετς όρθιους σε κρίσιμες στιγμές, πριν γίνει ο άνθρωπος που έστειλε το ματς στην παράταση με καλάθι στο φινάλε της κανονικής διάρκειας (102-102).

Στο έξτρα πεντάλεπτο, το Χιούστον και με τη συμβολή του Κέβιν Ντουράντ οδηγήθηκε στη νίκη με 117-113. Ο Σενγκούν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, κόντρα σε ένα όχι ιδιαίτερα αποδοτικό βράδυ στα σουτ. Ο Ντουράντ με τη σειρά του πρόσθεσε άλλους 35 πόντους. Για το Ορλάντο, ο Φραντζ Βάγκνερ ήταν ο σταθερός πυλώνας της επίθεσης με 29 πόντους, ενώ ο Ντέσμοντ Μπέιν κράτησε ζωντανούς τους φιλοξενούμενους με 26.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-30, 46-55, 77-80, 102-102 (κ.α.), 117-113 (παρ.)

Σανς - Χοκς

Το Φοίνιξ έγινε ο τόπος που φιλοξένησε μία απίστευτη ανατροπή με τους Ατλάντα Χοκς να μετατρέπουν ένα χαμένο θεωρητικά παιχνίδι σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της σεζόν, επικρατώντας των Σανς με 124-122.

Οι Χοκς είχαν το προβάδισμα στο ξεκίνημα κλείνοντας την πρώτη περίοδο με 25-21, αλλά σύντομα οι Σανς βρήκαν ρυθμό και πήραν τον έλεγχο. Με καλύτερη κυκλοφορία και υψηλά ποσοστά, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 58-57. Η τρίτη περίοδος είχε την ξεκάθαρη υπογραφή του Φοίνιξ. Το επιμέρους 37-20 έδωσε στους Σανς διαφορά 18 πόντων (95-77), με τη ροή του αγώνα να δείχνει ξεκάθαρα προς μια άνετη επικράτηση των γηπεδούχων

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, οι Χοκς έδειξαν πως έχουν ακόμα... σφυγμό. Έτρεξαν ένα εντυπωσιακό επιμέρους 47-27 καταφέρνοντας να ανατρέψουν το -18 και να πάρουν μια νίκη που μοιάζει σχεδόν… κλεμμένη.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον ήταν ο παίκτης-κλειδί για την Ατλάντα. Με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αποτέλεσε τη σταθερά των φιλοξενούμενων σε όλη τη διάρκεια της ανατροπής. Για τους Σανς, ο Ντίλον Μπρουκς πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση με 34 πόντους και 6 ριμπάουντ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει το τελικό αποτέλεσμα.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-25, 58-57, 95-97, 122-124