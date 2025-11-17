NBA: Σενγκούν και Ντουράντ λύγισαν τους Μάτζικ στην παράταση, επέστρεψαν από το -18 οι Χοκς με επική ανατροπή!
Το Χιούστον φιλοξένησε ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της βραδιάς, με τους Ρόκετς να χρειάζονται την παράταση για να λυγίσουν το Ορλάντο και να φτάσουν στο τελικό 117-113.
Οι Μάτζικ μπήκαν καλύτερα στο παρκέ, έλεγξαν τον ρυθμό και επέβαλαν το παιχνίδι τους στο πρώτο μέρος, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα εννέα πόντων (46-55). Η άμυνα των Ρόκετς δυσκολεύτηκε απέναντι στη δημιουργία του Ορλάντο, ενώ οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να βρουν σταθερότητα στην επίθεση. Όλα αυτά άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Χιούστον ανέβασε στροφές και βρήκε ρυθμό μέσα από το παιχνίδι του Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος αποτέλεσε και τη σπίθα της αντεπίθεσης. Ο Τούρκος σέντερ κράτησε μόνος του τους Ρόκετς όρθιους σε κρίσιμες στιγμές, πριν γίνει ο άνθρωπος που έστειλε το ματς στην παράταση με καλάθι στο φινάλε της κανονικής διάρκειας (102-102).
ALPEREN SENGUN ARE YOU SERIOUS???
FIGHTING FOR OFFENSIVE BOARDS AND THEN THE INSANE DIME 🤯
Get to OT: https://t.co/asBgaWKxoK pic.twitter.com/1zCRYMUFYW— NBA (@NBA) November 17, 2025
Στο έξτρα πεντάλεπτο, το Χιούστον και με τη συμβολή του Κέβιν Ντουράντ οδηγήθηκε στη νίκη με 117-113. Ο Σενγκούν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, κόντρα σε ένα όχι ιδιαίτερα αποδοτικό βράδυ στα σουτ. Ο Ντουράντ με τη σειρά του πρόσθεσε άλλους 35 πόντους. Για το Ορλάντο, ο Φραντζ Βάγκνερ ήταν ο σταθερός πυλώνας της επίθεσης με 29 πόντους, ενώ ο Ντέσμοντ Μπέιν κράτησε ζωντανούς τους φιλοξενούμενους με 26.
Τα δωδεκάλεπτα: 23-30, 46-55, 77-80, 102-102 (κ.α.), 117-113 (παρ.)
Σανς - Χοκς
Το Φοίνιξ έγινε ο τόπος που φιλοξένησε μία απίστευτη ανατροπή με τους Ατλάντα Χοκς να μετατρέπουν ένα χαμένο θεωρητικά παιχνίδι σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της σεζόν, επικρατώντας των Σανς με 124-122.
Οι Χοκς είχαν το προβάδισμα στο ξεκίνημα κλείνοντας την πρώτη περίοδο με 25-21, αλλά σύντομα οι Σανς βρήκαν ρυθμό και πήραν τον έλεγχο. Με καλύτερη κυκλοφορία και υψηλά ποσοστά, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 58-57. Η τρίτη περίοδος είχε την ξεκάθαρη υπογραφή του Φοίνιξ. Το επιμέρους 37-20 έδωσε στους Σανς διαφορά 18 πόντων (95-77), με τη ροή του αγώνα να δείχνει ξεκάθαρα προς μια άνετη επικράτηση των γηπεδούχων
Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, οι Χοκς έδειξαν πως έχουν ακόμα... σφυγμό. Έτρεξαν ένα εντυπωσιακό επιμέρους 47-27 καταφέρνοντας να ανατρέψουν το -18 και να πάρουν μια νίκη που μοιάζει σχεδόν… κλεμμένη.
Ο Τζέιλεν Τζόνσον ήταν ο παίκτης-κλειδί για την Ατλάντα. Με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αποτέλεσε τη σταθερά των φιλοξενούμενων σε όλη τη διάρκεια της ανατροπής. Για τους Σανς, ο Ντίλον Μπρουκς πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση με 34 πόντους και 6 ριμπάουντ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει το τελικό αποτέλεσμα.
Τα δωδεκάλεπτα: 21-25, 58-57, 95-97, 122-124
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.