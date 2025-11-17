Στη ματσάρα της Γιούτα οι Τζαζ λύγισαν τους Σικάγο Μπουλς με 150-147 μετά από δύο παρατάσεις και συγκλονιστικό φινάλε, με τον Λάουρι Μάρκανεν και τον Τζος Γκίντι να κλέβουν την παράσταση.

Ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της σεζόν μέχρι τώρα εκτυλίχθησε στο Σολτ Λέικ Σίτι, όπου οι Γιούτα Τζαζ χρειάστηκαν δύο παρατάσεις για να λυγίσουν τους μαχητικούς Σικάγο Μπουλς επικρατώντας με 150-147!

Το ματς είχε τεράστια εναλλαγή συναισθημάτων. Οι Μπουλς ξεκίνησαν με μεγαλύτερη σιγουριά και συνέπεια στο πρώτο ημίχρονο, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση και χτίζοντας προβάδισμα εννέα πόντων (70-61) το οποίο έφτασε μέχρι και το +15. Η Γιούτα, όμως, εμφάνισε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο μετά την ανάπαυλα μετατρέποντας την αναμέτρηση σε... θρίλερ.

Το φινάλε της κανονικής διάρκειας άγγιξε τα όρια του απίθανου, καθώς ο Λάουρι Μάρκανεν «έσωσε» τους Τζαζ ισοφαρίζοντας, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να υπογράψει και το απόλυτο comeback, χάνοντας καθοριστική ελεύθερη βολή που θα έδινε τη νίκη πριν τη λήξη.

Στην πρώτη παράταση το μομέντουμ έγειρε ξανά προς τους γηπεδούχους, όμως οι Μπουλς βρήκαν μια τελευταία σπίθα αντίδρασης. Ο Κόμπι Γουάιτ σκόραρε στην εκπνοή για το 136-136, στέλνοντας το ματς σε δεύτερο επιπλέον πεντάλεπτο. Εκεί, η Γιούτα κατάφερε επιτέλους να «καθαρίσει» το θρίλερ. Το σχεδόν buzzer beater τρίποντο του Κιγιόντε Τζορτζ αποτέλεσε το τελικό χτύπημα που δεν μπορούσαν πλέον να απαντήσουν οι Μπουλς, δίνοντας στους Τζαζ μια τεράστια νίκη, περισσότερο ψυχολογίας παρά βαθμολογίας.

KEYONTE GEORGE 2 UZATMALI MAÇTA UTAH’A GALİBİYETİ GETİRİYOR 🚨🚨🚨



pic.twitter.com/8rkz7gRMQb November 17, 2025

Ο Μάρκανεν ήταν ασυναγώνιστος συγκεντρώνοντας 47 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, ο Τζος Γκίντι υπέγραψε μία από τις καλύτερες του βραδιές στο NBA με ένα εντυπωσιακό triple-double (26π., 12ρ., 13ασ.), κρατώντας το Σικάγο όρθιο μέχρι τέλους.

Lauri.

Markkanen.

Masterclass.



47 POINTS to get above 30 PPG for the season and power Utah's 2OT win! pic.twitter.com/DNvHHEhz5a November 17, 2025

Tα δωδεκάλεπτα: 33-33, 61-70, 94-98, 127-127 (κ.α.), 136-136 (παρ.), 150-147 (παρ.)