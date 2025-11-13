Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Ο Στεφ Κάρι ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Σπερς του Γουεμπανιάμα και οι Γουόριορς επικράτησαν με 125-120 του Σαν Αντόνιο. Ο κορυφαίος σουτέρ του πλανήτη τελείωσε το ματς με 46 πόντους. Στους 28 ανέβηκε ο Μπάτλερ.
Από την άλλη πλευρά το πάλεψε ο Γουεμπανιάμα με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Καστλ με 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Δύο παίκτες με triple double, αλλά ακόμα και έτσι δεν νίκησαν.
Στο 7-6 ανέβηκαν οι πολεμιστές που θέλουν αν τρέξουν ένα σερί νικών μέσα στη σεζόν, ενώ στο 8-3 είναι οι Σπερς που συνεχίζουν να βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις της Δύσης και βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία παρά την ήττα.
