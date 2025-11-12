Eπίσημο: Το φορμάτ του NBA All-Star Game θα είναι ΗΠΑ εναντίον Υπολοίπου Κόσμου
Το ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια πειραματίζεται συνεχώς με το All-Star Game. Από το κλασικό East vs. West, περάσαμε το 2018 στο φορμάτ των draft, με αρχηγούς όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Φέτος εφαρμόζεται το στοιχείο του USA vs. World. Μάλιστα ο Εργκίν Άταμαν κλήθηκε να επιλέξει την πεντάδα από τον Υπόλοιπο Κόσμο που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στους Αμερικανούς, επιλέγοντας μόνο Ευρωπαίους.
Το All-Star Weekend 2026 θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες. Το νέο σύστημα περιλαμβάνει τρεις ομάδες των οκτώ παικτών: δύο που θα εκπροσωπούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και μία που θα αντιπροσωπεύει τον υπόλοιπο κόσμο.
Οι ομάδες θα αναμετρηθούν σε μορφή round robin, όπου κάθε αγώνας θα αποτελείται από τέσσερις περιόδους διάρκειας 12 λεπτών. Οι αναμετρήσεις θα διεξάγονται η μία μετά την άλλη.
