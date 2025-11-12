Οι Νιου Γιορκ Νικς (7-3) διεύρυναν το αήττητο σερί τους στο Madison Square Garden σε 7-0, αφού επιβλήθηκαν των Γκρίζλις (4-8) με 133-120.

Οι Νικς πραγματοποίησαν ακόμα μια σπουδαία επιθετική βραδιά, επικρατώντας των Γκρίζλις με 133-120 και φτάνοντας τις επτά νίκες στους πρώτους 10 αγώνες της regular season.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον πέτυχε 32 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έκανε double-double με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ για τους Νεοϋορκέζους, που έκαναν το 7-0 στο γήπεδό τους.

Από 'κει και πέρα, ο Μάικαλ Μπρίτζες σημείωσε 22 πόντους για τους Νικς, που σκοράρουν κατά μέσο όρο 130.2 πόντους στους τελευταίους πέντε αγώνες τους. Επιπλέον, οι παίκτες του Μάικ Μπράουν έχουν σημειώσει τουλάχιστον 77 πόντους στο ημίχρονο στους τελευταίους τρεις αγώνες της regular season.

Για τους Γκρίζλις, που ηττήθηκαν για έκτη φορά στους τελευταίους επτά αγώνες, ο Τζάρεν Τζάκσον και ο Σαντι Αλτάμα πέτυχαν από 19 πόντους έκαστος. Ο Τζα Μοράντ τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 10 ασίστ, έχοντας όμως 4/14 σουτ.

Τα δεκάλεπτα: 42-30, 77-54, 114-93, 133-120.