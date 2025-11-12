Οι Γιούτα Τζαζ πέτυχαν τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα φέτος, επικρατώντας των Ιντιάνα Πέισερς με 152-128! Ο Λάουρι Μάρκανεν ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 35 πόντους, ενώ ο rookie Έις Μπέιλι και ο Σβι Μίχαλιουκ πρόσθεσαν από 20 πόντους ο καθένας.
Από την άλλη πλευρά, οι Πέισερς υποχώρησαν στο 1-10, ισοφαρίζοντας το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία του οργανισμού από τη σεζόν 1988/89. Ο Πασκάλ Σιάκαμ με 27 πόντους και ο Άαρον Νέσμιθ με 17 προσπάθησαν να κρατήσουν ανταγωνιστική την Ιντιάνα, η οποία διαθέτει το χειρότερο offensive rating στη λίγκα.
Τα δωδεκάλεπτα: 38-34, 70-57, 114-91, 152-128
