Ο Έρικ Σποέλστρα έβγαλε ένα υπέροχο play για να έρθει η νίκη των Χιτ στην παράταση κόντρα στους Καβς και ενώ απέμεναν 0.4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης παράτασης.

Είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ. Ο Έρικ Σποέλστρα έχει δύο δαχτυλίδια ΝΒΑ με τους Χιτ, ενώ τους έχει οδηγήσει και σε τελικούς δύο φορές την τελευταία πενταετία. Ο Coach Spo έβγαλε ένα υπέροχο play από το μπλοκάκι του για να έρθει η νίκη κόντρα στους Καβς.

Με το σκορ στο 138-138, το Μαϊάμι είχε την επαναφορά στα 0.4 δευτερόλεπτα. Ο Γιόβιτς βρήκε υπέροχα τον Γουίγκινς που πρόλαβε τον χρόνο και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Aλλά για να γίνει αυτό χρειάστηκε το μυαλό και η μαεστρία του Σποέλστρα.

Ο Τόπιτς έχει τη μπάλα στην επαναφορά και ο Πάουελ λειτουργεί σαν... δόλωμα για να αποπροσανατολίσει την άμυνα. Ο Χάκιεζ έχει τραβηχτεί στη γωνία για να ανοίξει τον χώρο, ενώ ο Μίτσελ κάνει off ball screen για να ξεμαρκαριστεί ο Γουίγκινς και να χαρίσει τη νίκη στο Μαϊάμι. Υπέροχο.