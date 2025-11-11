Xιτ: Έτσι νίκησε το Μαϊάμι, το μαγικό play του Σποέλστρα στα 0.4 δευτερόλεπτα (vid)
Είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές τα τελευταία χρόνια στο ΝΒΑ. Ο Έρικ Σποέλστρα έχει δύο δαχτυλίδια ΝΒΑ με τους Χιτ, ενώ τους έχει οδηγήσει και σε τελικούς δύο φορές την τελευταία πενταετία. Ο Coach Spo έβγαλε ένα υπέροχο play από το μπλοκάκι του για να έρθει η νίκη κόντρα στους Καβς.
Με το σκορ στο 138-138, το Μαϊάμι είχε την επαναφορά στα 0.4 δευτερόλεπτα. Ο Γιόβιτς βρήκε υπέροχα τον Γουίγκινς που πρόλαβε τον χρόνο και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Aλλά για να γίνει αυτό χρειάστηκε το μυαλό και η μαεστρία του Σποέλστρα.
Ο Τόπιτς έχει τη μπάλα στην επαναφορά και ο Πάουελ λειτουργεί σαν... δόλωμα για να αποπροσανατολίσει την άμυνα. Ο Χάκιεζ έχει τραβηχτεί στη γωνία για να ανοίξει τον χώρο, ενώ ο Μίτσελ κάνει off ball screen για να ξεμαρκαριστεί ο Γουίγκινς και να χαρίσει τη νίκη στο Μαϊάμι. Υπέροχο.
ANDREW WIGGINS SLAM FOR THE WIN WITH 0.4 SECONDS LEFT!!!! 😱🤯 pic.twitter.com/nEtaGge3Dx— Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2025
