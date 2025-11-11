O Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις δυσκολεύεται πολύ στο ΝΒΑ λίγους μήνες μετά τη κατάκτηση της Euroleague με τη Φενέρ, όπου ήταν MVP.

Πριν από λίγους μήνες η Φενέρ είχε σηκώσει τη Euroleague με τον τότε ηγέτη της, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να αναδεικνύεται MVP του Final Four. Όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά στο ΝΒΑ για τον πρώην παίκτη των Τούρκων.

Ο Χέιζ Ντέιβις βρίσκεται πλέον στους Σανς από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει τον χώρο και τον χρόνο που θα ήθελε. Έχει παίξει σε εννιά ματς, πατώντας παρκέ 8.9 λεπτά κατά μέσο όρο. Μετρά μόλις 1.9 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

To συμβόλαιο του Αμερικανού για τη σεζόν 2025-26 φτάνει τα $2,048,494, όμως είναι restricted free agent για την επόμενη σεζόν (2026-27). Να τονιστεί πως ο παίκτης δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή μέχρι τις 15 Δεκέμβρη.

Στην ιεραρχία στο «4» έχει μπροστά του τους Μπρουκς, Νταν και Ρόις Ο΄Νίλ, ενώ στο «3» υπάρχουν οι Γκρέισον Άλεν και Ο'Νίλ και Νταν που επίσης μπορούν να παίξουν και σε αυτή τη θέση. Άρα η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη για εκείνον.

Ίσως ο κορυφαίος two way παίκτης της περσινής Euroleague, προσφέροντας και στις δύο μεριές του παρκέ. Αλλά το ΝΒΑ είναι... άλλο επίπεδο!