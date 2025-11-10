NBA: Με dunker Γιάννη το TOP 10, κορυφή ο Κάνινγχαμ (vid)
Φοβερές φάσεις είχε το ΤΟP 10 του ΝΒΑ από τα ματς που έγιναν τα ξημερώματα Δευτέρας. Όταν παίζουν οι Μπακς, δεν γίνεται να λείπει από TOP 10 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (είχε 37 στην ήττα των ελαφιών από τους Ρόκετς). Ο Greek Freak... χάζεψε δύο αντιπάλους του με προσποίηση και κάρφωσε, μια φάση που βρίσκεται στο Νο.3. Στην κορυφή βρίσκεται ο σταρ των Πίστονς, Κάνινγχαμ για ένα τρελό κάρφωμα του στη νίκη της ομάδας του επί των Σίξερς.
Απολαύστε τις δέκα καλύτερες φάσεις
