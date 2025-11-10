Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν γινόταν να λείπει από το TOP 10 του ΝΒΑ.

Φοβερές φάσεις είχε το ΤΟP 10 του ΝΒΑ από τα ματς που έγιναν τα ξημερώματα Δευτέρας. Όταν παίζουν οι Μπακς, δεν γίνεται να λείπει από TOP 10 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (είχε 37 στην ήττα των ελαφιών από τους Ρόκετς). Ο Greek Freak... χάζεψε δύο αντιπάλους του με προσποίηση και κάρφωσε, μια φάση που βρίσκεται στο Νο.3. Στην κορυφή βρίσκεται ο σταρ των Πίστονς, Κάνινγχαμ για ένα τρελό κάρφωμα του στη νίκη της ομάδας του επί των Σίξερς.

Απολαύστε τις δέκα καλύτερες φάσεις