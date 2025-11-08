Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα των Μπακς.

Οι Μπακς επικράτησαν με 126-110 των Μπουλς σε ένα ματς για το NBA Cup και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να φτάσουν στην έκτη νίκη τους μέσα στη σεζόν.

Κορυφαίος για άλλη μια φορά ήταν ο σπουδαίος Γιάννης Αντετοκούνμπο που η άμυνα των Μπουλς δεν γινόταν να σταματήσει. Τελείωσε με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα.

Έτσι έφτασε τα 56 ματς στην καριέρα του με 40+ πόντους και άφησε πίσω του τον τεράστιο Τζαμπάρ για τις περισσότερες 40άρες στην ιστορία του Μιλγουόκι. Ο Γιάννης είναι εκπληκτική κατάσταση και θα παλέψει για να πάρει στα χέρια του το βραβείο του MVP.

Kουβαλά τους Μπακς στις πλάτες του και αυτή τη στιγμή το Μιλγουόκι αποτελεί μια από τις κορυφαίες ομάδες της ανατολικής περιφέρειας στο ΝΒΑ.