Οι Νάγκετς επικράτησαν εύκολα των Γουόριορς με 129-104, αφού ο Γιόκιτς είχε ξανά κέφια.

Εντυπωσιακοί ήταν οι Νάγκετς στο NBA Cup κόντρα στους Γουόριορς. Το Ντένβερ επικράτησε με 129-104 και έτσι πήγε στο 6-2, ρίχνοντας στο 5-5 τους πολεμιστές.

Ο Γιόκιτς είχε 29 πόντους με 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ από την πλευρά του ο Μάρεϊ πρόσθεσε 23 πόντους και 8 ασίστ. Στον αντίποδα 17 πόντους είχε ο Γκριν και 16 ο Μπάτλερ.

Μεγάλη απουσία ο Στεφ Κάρι, ο οποίος δεν αγωνίστηκε και έτσι οι πολεμιστές δεν είχαν στο παρκέ τον ηγέτη τους, τον κορυφαίο τους παίκτη που σίγουρα θα τους έκανε πολύ πιο ανταγωνιστικούς.