Γκρίζλις - Ρόκετς 109-124: Επίδειξη δύναμης μέσα στο Μέμφις (vid)
Επίδειη δύναμης έκαναν οι Ρόκετς που συνεχίζουν με θετικό πρόσημο τη φετινή σεζόν. Οι ρουκέτες επικράτησαν με 124-109 μέσα στο Μέμφις και έτσι ανέβηκαν στο 5-2. Από την άλλη οι αρκούδες που έχουν θέματα να λύσουν στο ξεκίνημα της σεζόν, έπεσαν στο 3-6.
Ο φοβερός Τόμπσον τελείωσε με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Σενγκούν με 20 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ, συνεχίζοντας δυναμικά την σεζόν του.
Από την άλλη πλευρά ο Μοράντ τελείωσε με 17 πόντους και 8 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να σώσει την ομάδα του που προβληματίζει. Πρώτος σκόρερ του Μέμφις ήταν ο Καμ Σπένσερ με 19 πόντους στο ματς.
Το Χιούστον φέτος δείχνει έτοιμο για μεγάλα πράγματα και θέλει να πάει μακριά στα playoffs, ειδικά μετά την έλευση Κέβιν Ντουράντ.
ε
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.