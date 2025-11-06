Οι Ρόκετς νίκησαν εύκολα εκτός έδρας το Μέμφις με 124-109, έχοντας για κορυφαίους τους Τόμπσον και Σενγκούν.

Επίδειη δύναμης έκαναν οι Ρόκετς που συνεχίζουν με θετικό πρόσημο τη φετινή σεζόν. Οι ρουκέτες επικράτησαν με 124-109 μέσα στο Μέμφις και έτσι ανέβηκαν στο 5-2. Από την άλλη οι αρκούδες που έχουν θέματα να λύσουν στο ξεκίνημα της σεζόν, έπεσαν στο 3-6.

Ο φοβερός Τόμπσον τελείωσε με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Σενγκούν με 20 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ, συνεχίζοντας δυναμικά την σεζόν του.

Από την άλλη πλευρά ο Μοράντ τελείωσε με 17 πόντους και 8 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να σώσει την ομάδα του που προβληματίζει. Πρώτος σκόρερ του Μέμφις ήταν ο Καμ Σπένσερ με 19 πόντους στο ματς.

Το Χιούστον φέτος δείχνει έτοιμο για μεγάλα πράγματα και θέλει να πάει μακριά στα playoffs, ειδικά μετά την έλευση Κέβιν Ντουράντ.

ε