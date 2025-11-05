Το Μέμφις δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στους Μοράντ-Τζάκσον, απομακρύνοντας τα δημοσιεύματα για ανταλλαγή.

Έχουν ακουστεί αρκετά τις τελευταίες μέρες τα ονόματα των Μοράντ και Τζάκσον για ανταλλαγή, ωστόσο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Chris Mannix το Μέμφις συνεχίζει να τους στηρίζει.

«Το ολικό rebuild μπορεί να είναι εκτός συζήτησης. Και οι Γκρίζλις δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Πιστεύουν ότι το δίδυμο Μόραντ/Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ είναι το θεμέλιο ενός διεκδικητή. Πιστεύουν ότι η επιστροφή στην υγεία - το Μέμφις, ήδη, έχει αποδεκατιστεί από τραυματισμούς - θα οδηγήσει σε νίκες.

Δεν πρόκειται για μια ομάδα που θέλει να πουλήσει τον Μόραντ. Είναι μια ομάδα που θέλει να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία που έχει - συμπεριλαμβανομένων και των επιλογών του πρώτου γύρου του draft που απέκτησε από το Ορλάντο με την ανταλλαγή του Ντέσμοντ Μπέιν το περασμένο καλοκαίρι - για να προσθέσει κομμάτια γύρω τους», αναφέρει.

Ο Μοράντ είχε κάνει ορισμένες δηλώσεις για την ομάδα του μετά την ήττα από τους Λέικερς και δεν γινόταν να το αφήσουν να περάσει οι.. αρκούδες. Το Μέμφις τον τιμώρησε με ποινή ενός ματς. Μάλιστα εξαιτίας του συμβολαίου του που αγγίζει τα 39.5 εκατ. δολάρια, αυτή τη τιμωρία θα τον κάνει να χάσει 272.042 δολάρια.