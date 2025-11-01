Γκρίζλις: Τιμώρησαν τον Μοράντ για τις δηλώσεις του, το ποσό που θα χάσει
Δεν τη γλίτωσε ο Τζα Μοράντ. Ο σταρ των Γκρίζλις είχε κάνει ορισμένες δηλώσεις για την ομάδα του μετά την ήττα από τους Λέικερς και δεν γινόταν να το αφήσουν να περάσει οι.. αρκούδες.
Το Μέμφις τον τιμώρησε με ποινή ενός ματς. Μάλιστα εξαιτίας του συμβολαίου του που αγγίζει τα 39.5 εκατ. δολάρια, αυτή τη τιμωρία θα τον κάνει να χάσει 272.042 δολάρια.
Όταν είχε ερωτηθεί για το ματς με τους Λέικερς, ο Τζα απάντησε: «Ρωτήστε το προπονητικό επιτελείο», ενώ όταν τον ρώτησαν για το τι έπρεπει να αλλάξει για να μην χάσει η ομάδα του πρόσθεσε: «Σύμφωνα με αυτούς, μάλλον το να μη παίζω εγώ»
Ja Morant when asked questions from the media:— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 1, 2025
“Go ask the coaching staff.”
And then asked what could have been done differently, other than asking the coaching staff:
“According to them, probably don’t play me.”
(🎥 @50NuancesDeNBA)
pic.twitter.com/BNOIxhl0xa
