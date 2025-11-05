Ο Μαλίκ Μπίσλεϊ που κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό, φαίνεται να απασχολεί αρκετές ομάδες της Ευρώπης αλλά και της Κίνας.

Ο Μαλίκ Μπίσλεϊ έχει μπει στο προσκήνιο αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων αλλά και της Κίνας, μετά τις κατηγορίες που τρέχουν εις βάρους του, σχετικά με τον παράνομο στοιχηματισμό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Basketnews, αρκετές ομάδες τον έχουν προσεγγίσει, αφού το «τοπίο» δεν έχει ξεκαθαρίσει σχετικά με το μέλλον του στο NBA.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι ομάδες από την Ασία, έχουν μπει δυνατά στο «κόλπο» της απόκτησής του, προσφέροντάς του περισσότερα χρήματα και οψιόν αποχώρησης για το ΝΒΑ οποιαδήποτε στιγμή.

Ο 28χρονος με τη φανέλα των Πίστονς, την περασμένη σεζόν μέτρησε, 16.3 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ σε 82 συμμετοχές. Επίσης τερμάτισε δεύτερος στην ψηφοφορία για τον καλύτερο 6ο παίκτη της σεζόν.