Κατάταξη στο ΝΒΑ: Συνεχίζουν από την κορυφή της Ανατολής οι Μπουλς, έκαναν το 8-0 οι Θάντερ
Οι Σικάγο Μπουλς ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, επικρατώντας με 113-111 και επιστρέφοντας από το -24, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να σημειώνει το νικητήριο τρίποντο στα 3.2" πριν από το τέλος. Έτσι οι «Ταύροι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-1 και φιγουράρουν στην κορυφή της κατάταξης στην Ανατολής.
Όσον αφορά τη Δύση, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διεύρυναν το αήττητο σερί τους στη regular season στο 8-0, αφού επιβλήθηκαν των Κλίπερς με 107-126, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.
Ανατολή
- Μπουλς 6-1
- Σίξερς 5-2
- Πίστονς 5-2
- Μπακς 5-3
- Χιτ 4-3
- Νικς 4-3
- Καβαλίερς 4-3
- Ράπτορς 4-4
- Χοκς 4-4
- Μάτζικ 3-5
- Σέλτικς 3-5
- Χόρνετς 3-5
- Πέισερς 1-6
- Γουίζαρντς 1-6
- Νετς 0-7
Δύση
- Θάντερ 8-0
- Σπερς 5-1
- Λέικερς 6-2
- Νάγκετς 4-2
- Ρόκετς 4-2
- Γουόριορς 5-3
- Τίμπεργουλβς 4-3
- Μπλέιζερς 4-3
- Τζαζ 3-4
- Κλίπερς 3-4
- Γκρίζλις 3-5
- Σανς 3-5
- Κινγκς 2-5
- Μάβερικς 2-5
- Πέλικανς 1-6
