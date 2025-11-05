Κατάταξη στο ΝΒΑ: Συνεχίζουν από την κορυφή της Ανατολής οι Μπουλς, έκαναν το 8-0 οι Θάντερ

Οι Μπουλς λύγισαν τους Σίξερς χάρη στο νικητήριο τρίποντο του Νίκολα Βούτσεβιτς και συνεχίζουν από την κορυφή της κατάταξης στην Ανατολή, ενώ οι Θάντερ έφτασαν τις οκτώ συνεχόμενες νίκες και οδηγούν την κούρσα στη Δύση.

Οι Σικάγο Μπουλς ολοκλήρωσαν μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, επικρατώντας με 113-111 και επιστρέφοντας από το -24, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να σημειώνει το νικητήριο τρίποντο στα 3.2" πριν από το τέλος. Έτσι οι «Ταύροι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-1 και φιγουράρουν στην κορυφή της κατάταξης στην Ανατολής.

Όσον αφορά τη Δύση, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διεύρυναν το αήττητο σερί τους στη regular season στο 8-0, αφού επιβλήθηκαν των Κλίπερς με 107-126, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Ανατολή

Μπουλς 6-1 Σίξερς 5-2 Πίστονς 5-2 Μπακς 5-3 Χιτ 4-3 Νικς 4-3 Καβαλίερς 4-3 Ράπτορς 4-4 Χοκς 4-4 Μάτζικ 3-5 Σέλτικς 3-5 Χόρνετς 3-5 Πέισερς 1-6 Γουίζαρντς 1-6 Νετς 0-7

Δύση