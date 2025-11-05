Κλίπερς-Θάντερ 107-126: Η Οκλαχόμα έφτασε τις οκτώ σερί νίκες
Οι Θάντερ συνεχίζουν αήττητοι στη regular season, φτάνοντας τις οκτώ σερί νίκες έπειτα από το 107-126 επί των Κλίπερς. Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ γέμισε τη στατιστική του με 30 πόντους (4/5 τρίποντα) και 12 ασίστ για την Οκλαχόμα, η οποία παραμένει η μόνη αήττητη ομάδα στη λίγκα.
Από την άλλη πλευρά, ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 25 πόντους, ενώ ο Τζον Κόλινς πρόσθεσε 17 πόντους για τους Καλιφορνέζους, που παρατάχθηκαν χωρίς τους τραυματίες Καουάι Λέοναρντ (αστράγαλος) και Μπράντλι Μπιλ (γόνατο).
Τα δωδεκάλεπτα: 33-23, 57-56, 86-94, 107-126.
