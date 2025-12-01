Μπουλς στα χνάρια των Πέισερς: Έχουν «Χαλιμπέρτον» και θέλουν «Σιάκαμ»
Oι Μπουλς ξεκίνησαν εντυπωσιακά τη σεζόν και με 6-1, αλλά πλέον βρίσκονται στο 9-10 και έχουν... κοπεί λίγο τα φτερά τους. Σύμφωνα με το ESPN και τον Jamal Coliier, το Σικάγο προσπαθεί να βαδίσει στα χνάρια των Πέισερς και πιστεύει πως έχει τον δικό του «Χαλιμπέρτον» στο πρόσωπο του Τζος Γκίντεϊ. Πλέον ψάχνουν για να βρουν το δικό τους «Σιάκαμ».
«Έχουν τον Χαλιμπέρτον που είναι All Star και έχουν και τον Σιάκαμ. Αν ο Γκίντεϊ μπορέσει να εξελιχθεί σε All Star και να φτάσει στο επίπεδο του Χαλιμπέρτον, τότε εμείς θα τραβήξουμε τη... σκανδάλη για να πάρουμε τον δικό μας "Σιάκαμ"», ανέφερε μια πηγή των Μπουλς στο ESPN.
Οι Πέισερς έβαλαν τα σωστά κομμάτια στη... σειρά πέρυσι και με ηγέτη Χαλιμπέρτον έφτασαν σε Game 7 στους τελικούς, ωστόσο ο τραυματισμός του ηγέτη τους κατά τη διάρκεια του έβδομου τελικού, ίσως να τους στοίχισε και το πρωτάθλημα.
Φέτος πάντως δείχνουν να έχουν... κάψει τη χρονιά μετά τον τραυματισμό του Χαλιμπέρτον και θα μπουν δυνατά ξανά από τη νέα σεζόν όταν επιστρέψει ο Hali.
The Chicago Bulls are trying to follow the Indiana Pacers’ formula and believe they have their Tyrese Haliburton in Josh Giddey, and they’re now searching for their Pascal Siakam, per @JamalCollier— NBACentral (@TheDunkCentral) December 1, 2025
“They have Haliburton, who is an All-Star, and they have Siakam. If Giddey can… pic.twitter.com/KI0Lmdsclv
