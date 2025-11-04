Με τον Κεγιόντε Τζορτζ να κάνει τρομερό ματς και τον Γιουσούφ Νούρκιτς να ευστοχεί στο νικητήριο καλάθι στα 0.6'' για το τέλος, οι Τζαζ πέρασαν από τη Βοστόνη κερδίζοντας τους Σέλτικς με 105-103.

Στην 3η εντός έδρας ήττα τους υποχρέωσαν οι Γιούτα Τζαζ τους Μπόστον Σέλτικς καθώς επικράτησαν με 105-103 χάρη στον Βόσνιο σέντερ!

Αν και την τελευταία επίθεση των Μορμόνων είχε αναλάβει ο Κεγιόντε Τζορτζ, ο Νούρκιτς πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και με κοντινό hook χάρισε στην ομάδα του την 3η φετινή της νίκη και την πρώτη μακριά από το Σολτ Λέικ Σίτι ύστερα από τρεις ήττες.

Ο «Bosnian Beast» ήταν ο ανθρωπος της τελευταίας στιγμής, αποτρέποντας την πιθανότητα της παράτασης στο «TD Garden» της Βοστόνης. Συνολικά είχε 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συμπληρώνοντας ιδανικά τον Κεγιόντε Τζορτζ με 31 πόντους (9/16 σουτ, 11/13 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και τον Λάουρι Μάρκανεν (20 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 7/17 σουτ).

Για τους γηπεδούχους Σέλτικς, ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 36 πόντους με 13/19 δίποντα αλλά και... 0/9 τρίποντα (!) ενώ οι Πρίτσαρντ και Σάιμονς πρόσθεσαν από 18 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-21, 46-36, 72-74, 103-105.